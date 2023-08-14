İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti

"YOLCU HANGİ TARİFEDEN BİNDİYSE O TARİFEDEN DEVAM EDER"



Taksici Ömer Oğuzhan, “Yeni tarifeye, yirmi dakikamız var, nasip kısmet. Yolcu hangi tarifeden bindi ise o tarifeden devam eder. Durup kapatmamız, yeniden açmamız gerekir. Onu da yapamayız" dedi.



Yolcu Mehdi Rahman ise, “Zamlara, taksi bulabileceksek tamamız, fakat taksiler yolcu seçecekse, istediğimiz yere götürmeyecekse, taksi bulamayacaksak bence kötü bir şey. Eski tarifeyle binmek şans oldu" şeklinde konuştu.



Taksici Faruk Atar ise "Şu anda saat 00.06, açılış 19,17, indi bindi 70 TL. 00.00'dan sonra kullanıma hazır. 2 gün önce yaptırdık bin 950 TL'ye, henüz kullanamadık taksimetreyi. İnşallah hayırlısı olur" dedi.