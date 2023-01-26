İstanbul'da taksilerde yeni 'rezerve, boş, dolu, S.O.S' dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen, 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edildi.

Oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyor ise rezerve yazısı yazacak.

Böylece, uygulama sonucunda taksilerde yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.



Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek.

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"TEKLİF UKOME'DEN GEÇERSE BÜTÜN TAKSİLER BUNU TAKMAK ZORUNDA OLACAK"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bazı araçlarda yolcu olup olmadığının anlaşılmadığını belirterek, yeni bir sistemin hayata geçeceğini belirtti.

Desteklediklerini vurgulayan Aksu, "İstanbul halkımız için de çok önemli. En azından bir yerde taksi bekledikleri zaman gelen taksinin dolu veya boş olduğunu tepe lambasından okuyup görecekler. Burada da yolcuyla taksicinin arasındaki 'almıyor veya neden almadı' gibi algılar da ortadan kalkmış olacak." dedi.



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"3 AY İÇERİSİNDE BÜTÜN TAKSİLERİMİZ SİSTEME GEÇMİŞ OLACAK"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan İstanbul'da taksilerle ilgili sorunlar olduğunu belirterek, "Bu sorunlardan bir tanesini aşabilmek amacıyla taksi şoförüyle taksi yolcusu arasındaki ilişkiyi netleştirmek açısından bu uygulamayı hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün taksilerin tabelalarının akıllı olacağını dile getiren ve karar alındıktan sonra 3 ay içerisinde tüm mevcut taksilerin bu sisteme geçeceklerini ifade eden Cihan, şöyle konuştu:



"Eğer bir uygulama üzerinden bir rezervasyon aldıysa şoför taksi şoförü orada bir 'RZV' ifadesi görünüyor olacak. Taksimetre çalışır haldeyse kırmızı renkte dolu ifadesi taksi şapkasında yazıyor olacak. Eğer taksimetre çalışmıyorsa da taksinin müsait olduğunu yeşil renkli ve boş ifadesini yoldakilere belirtecek."