İstanbul'da taksilerde yeni tarife bugün başlıyor

"HEMEN İŞİMİZİ ÇÖZDÜLER"



Taksi şoförü Mehmet Kazan, "Arkadaşlarla beraber taksimetrelerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Gece saat 12’den sonra hayırlısıyla taksi ücretleri değişecek. Bu zaten bizim beklentimizdi ama tabi ki yapılan zam maalesef biraz eksik olduğu için, yakıta da 17 Haziran’dan bu yana gelen yüzde 100’lük zam etkiledi bizi. Onun için yapılan zamlarla artık idare edeceğiz. Artık önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Yapılan zam bu. Biz Havalimanı taksisi olduğumuz için bazen durağa geliyorlardı. Herhalde yine gelirler ama biz ona bırakmadık. 'Hemen anında gelelim, işimizi bitirip çıkalım’ dedik. Herhangi bir fazla kuyruk yok, bekleme yok. Zaten ilgili arkadaşlar da sağolsunlar hemen işimizi çözdüler. Girip çıkmamız 5 dakika bile sürmedi." dedi.



"GÜNCELLEME YAPTIRMAM 45 DAKİKA SÜRDÜ"



Güncelleme yoğunluğunun oluştuğu güncelleme merkezinde işlemlerini halleden taksi şoförü Sait Melik Şener, “Bir yarım saat sıra bekledim. Bir 15 dakika da içeride işlemler sürdü. 45 dakika kadar sürdü. Yoğunluk başladı, taksilerde de şu an yoğunluk var. Fiyatlar uygun olduğu için toplu taşıma yerine taksi daha mantıklı geliyor. Zamları çok da yeterli bulmadığımı söylüyorum. Bence şu anda taksimetre fiyatları çok aşağıda, beklediğimizi bulamadık." şeklinde konuştu.

TAKİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.