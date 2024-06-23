İstanbul’da Taksim Meydanı ve bazı metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla Taksim Meydanı’nda önlemler alındı.
LGBT yürüyüşü nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam ediyor.
Aynı zamanda Taksim meydanı yaya girişine de kapatıldı.
Meydanın çevresinde polis ekipleri barikat yerleştirdi, kontrol noktaları oluşturdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Taksim
- Metro
- İstanbul
- Yol Durumu