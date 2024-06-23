İstanbul’da Taksim Meydanı ve bazı metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Taksim’de yapılacak yürüyüş nedeniyle önlemler alındı. Meydan yaya girişlerine kapatıldı, metro ve füniküler hattına kısıtlamalar getirildi.

İstanbul’da Taksim Meydanı ve bazı metro istasyonları kapatıldı

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Valiliği’nin aldığı kararla Meydanı’nda önlemler alındı.

LGBT yürüyüşü nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam ediyor.

İstanbul’da Taksim Meydanı ve bazı metro istasyonları kapatıldı - 1

Aynı zamanda meydanı yaya girişine de kapatıldı.

Meydanın çevresinde polis ekipleri barikat yerleştirdi, kontrol noktaları oluşturdu.

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