İstanbul’da Taksim Meydanı ve bazı metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla Taksim Meydanı’nda önlemler alındı.



LGBT yürüyüşü nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.



Metro Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam ediyor.