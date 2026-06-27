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İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler yarın kapalı

27.06.2026 20:32

İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler yarın kapalı
Anadolu Ajansı

Taksim metro istasyonu

NTV - Haber Merkezi
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Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla yarın saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı yarın kapatılacak. 

 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı. 


Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 

 

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.
 

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." 