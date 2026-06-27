İstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile füniküler yarın kapalı
27.06.2026 20:32
Taksim metro istasyonu
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla yarın saat 10.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı yarın kapatılacak.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
- M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."