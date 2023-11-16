İstanbul'da taksiye zam mı geldi? Taksimetre açılış ücreti ne kadar?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu açıkladı. İşte, İstanbul'da taksi zammı hakkında bilgiler...



ZAM KABUL EDİLİRSE TAKSİ TARİFESİ NE KADAR OLACAK?



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, giderlerdeki artış nedeniyle taksi tarifelerine zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Ağustos ayında UKOME kararıyla taksi tarifelerine zam yapılmıştı. İndi-bindi 70 lira, taksimetre açılış 19,17 TL, kilometre başına ücret 13,75 TL olarak uygulanmıştı.



Ay sonundaki UKOME toplantısında yüzde 65’lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 115 liraya, taksimetre açılışı 31,63 liraya, kilometre başına ücret ise 22,69 liraya yükselecek.



GÜNCEL TAKSİMETRE TARİFESİ



Geçtiğimiz ağustos ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.



Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.



