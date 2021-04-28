'Tam kapanma' öncesi İstanbul'dan kaçış trafiği

İstanbul'da, tam kapanma önlemleri yürürlüğe girmeden şehir dışına çıkmak isteyenler yola çıktı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik arttı.

İHA - Anadolu Ajansı 28.04.2021 - 08:21

'Tam kapanma' öncesi İstanbul'dan kaçış trafiği

İlişkili Haberler

İçişleri Bakanlığı "tam kapanma" dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı "tam kapanma" dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 26 olarak ölçüldü.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...