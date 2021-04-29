İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.



Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.



Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.



İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 26 olarak ölçüldü.