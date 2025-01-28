İstanbul'da tapu cinayeti

İstanbul'da bir daire sakini, tapu tartışması nedeniyle akrabası tarafından öldürüldü.

Ömer D., babasının Üsküdar'daki kentsel dönüşüme giren bir apartmandaki dairede hak sahibi olduğunu öne sürerek bir süredir Talat D. ile tartışıyordu.

Olay günü ikili arasında yeniden gerginlik yaşandı.

Ömer D., yanında bulunan silahla Talat D.’yi eşinin gözü önünde vurdu.

Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

