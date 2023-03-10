İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da çok sayıda adrese yapılan operasyonda Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser operasyonu yapıldı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de çok sayıda adreste Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu - 1

İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 51 adet II. Abdülhamid Han'ın oğlu Şehzade Mehmet Burhaneddin'e ait el yazılı ve imzalı kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden çalıntı kitaplar, 81 çeşitli form ve ebatlarda yüzük, 19. yy. ait 257 noter evrakı, 327 eser/obje, 54 sikke ele geçirildi.

Baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı.

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