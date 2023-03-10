İstanbul'da tarihi eser operasyonu yapıldı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de çok sayıda adreste Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı.