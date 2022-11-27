İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 5 tablo ve 143 sikke ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserler için müşteri arayan üç şüpheliyi tespit etti.

Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Eyüpsultan'da ikamet ettikleri belirlendi. Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Eyüpsultan'da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1565 yapımı Titan-Venüs tablosu, 1862 yapımı Vineet tablo, iki tane 1480 yapımı Yohmando ile Poufind ibareli yağlı boya tablo ele geçirildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi.

Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.