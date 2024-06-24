İstanbul’da tatil sonrası sakin pazartesi

Kurban Bayramı tatili sona erdi. Tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’da milyonlarca kişi iş başı yaptı. Ancak megakent, normale göre sakin bir pazartesi sabahına uyandı. Tatil öncesi ve okulların açık olduğu pazartesi günleri sabah saatlerinde yüzde 70’leri aşan trafik yoğunluğu, yüzde 30’lar bandında seyretti.

İstanbul’da tatil sonrası sakin pazartesi

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’da 9 günlük tatilinin ardından haftanın ilk iş günü, bazı bölgeler hariç akışının sakin olduğu gözlendi.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte ve bağlantı yollarında trafik yoğun.

Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara yönünde, Avcılar ve Kağıthane bölgesinde trafik ağır seyrederken, kalan bölgelerde yoğunluk bulunmuyor.

İstanbul’da tatil sonrası sakin pazartesi - 1

D-100 Karayolu’nda da Ankara yönünde Avcılar, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ile Halıcıoğlu arasındaki bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

Anadolu Yakası’nda ise TEM Otoyolu Edirne yönünde Sancaktepe ve Ataşehir mevkisinde trafik yoğunlaşırken, diğer bölgeler akıcı ilerliyor.

D-100 Karayolu’nda, Bostancı ve Kartal arasında da her iki yönünde bazı bölgelerde hafif trafik yoğunlukları oluştu.

Kentte tatil öncesi ve okulların eğitim öğretime devam ettiği dönemde özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70’leri aşan trafik, İBB Yoğunluk Haritası verilerine göre, bugün 10.10 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

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