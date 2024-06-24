İstanbul’da tatil sonrası sakin pazartesi

İstanbul ’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş günü, bazı bölgeler hariç trafik akışının sakin olduğu gözlendi. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte ve bağlantı yollarında trafik yoğun. Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara yönünde, Avcılar ve Kağıthane bölgesinde trafik ağır seyrederken, kalan bölgelerde yoğunluk bulunmuyor.

D-100 Karayolu’nda da Ankara yönünde Avcılar, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ile Halıcıoğlu arasındaki bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.



Anadolu Yakası’nda ise TEM Otoyolu Edirne yönünde Sancaktepe ve Ataşehir mevkisinde trafik yoğunlaşırken, diğer bölgeler akıcı ilerliyor.



D-100 Karayolu’nda, Bostancı ve Kartal arasında da her iki yönünde bazı bölgelerde hafif trafik yoğunlukları oluştu.



Kentte tatil öncesi ve okulların eğitim öğretime devam ettiği dönemde özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70’leri aşan trafik, İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, bugün 10.10 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.