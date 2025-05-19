İstanbul'da tatil ve sıcak hava birleşti, sahiller doldu

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle okul ve işlerine gitmeyenler, sıcak havayı fırsat bilerek park ve sahillere akın etti.

Avcılar, Denizköşkler Sahili'ne aileleriyle gelenler, çocukları ile birlikte top oynayarak, piknik yaptı.

Bazı vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da denizi izleyerek güzel havanın tadını çıkardı.