İstanbul'da tehlikeli yolculuk: Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, seyir halindeki aracın motor kaputuna tutunarak dakikalarca ilerledi. Tehlikeli yolculuk anlarını ise araç içindeki arkadaşı görüntüledi.

İstanbul'da tehlikeli yolculuk: Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu

Olay, dün akşam saatlerinde ’ta yaşandı. Bir genç, arkadaşlarının kullandığı aracın motor kaputuna tutunarak yolculuk yaptı.

Dakikalarca süren ve yürekleri ağza getiren yolculuk anları ise araç içindeki arkadaşı tarafından görüntülendi.

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