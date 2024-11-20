İstanbul'da tehlikeli yolculuk: Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Bir genç, arkadaşlarının kullandığı aracın motor kaputuna tutunarak yolculuk yaptı.

Dakikalarca süren ve yürekleri ağza getiren yolculuk anları ise araç içindeki arkadaşı tarafından görüntülendi.