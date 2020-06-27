İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı

Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangına müdahale etti.

Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı.



3 KİŞİ YARALANDI



İlk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.

Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.