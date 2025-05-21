İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki Gül Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin bodrum katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların üst katlara ulaşmasıyla yangını fark eden çalışanlar, atölyeyi tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çalışanların kısa süreli panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinin bodrum katında hasar oluştu.