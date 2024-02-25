İstanbul'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

İstanbul'da polis ekipleri, Bağcılar'da sipariş aldığı adreslere uyuşturucu madde götürdüğü tespit edilen Ö.Y.S. isimli şahsı takibe aldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Ö.Y.S.'nin bir tekstil atölyesine girdiği belirlendi.

Tekstil atölyesinde yapılan incelemeler sonucu H.Ş.’nin sipariş aldığı uyuşturucu maddeleri paketlediği, Ö.Y.S.’nin ise paketlenen maddeleri motosiklet ile dağıttığı tespit edildi.



18 PARÇA ŞEKLİNDE 72 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ



Tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşet, 1 adet hassas terazi, 2 adet telefon ve 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

H.Ş.’nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

