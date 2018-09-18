İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünleri, "tele pazarlama" ile satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Beylikdüzü'de, kapılarında "apartman yöneticisi" ve "avukatlık bürosu" yazan depolarda 3 televizyon ve radyo yayını yapan işyerinin yer aldığı rezidansa baskın yapıldı.
Baskında 12 bin 500 cep telefonu, şarj cihazları, cep telefonu bataryası, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.