İstanbul'da telefon dolandırıcılığı

İstanbul’da ssiber Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 kişinin banka hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp "Hesabınızda şüpheli işlemler var" diyerek 3 kişiye ait banka hesaplarında bulunan 300 bin lirayı başka bir hesaba aktaran dolandırıcılar tespit edildi.



Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 2'si kadın 3 kişi yakalandı. Baskın sırasında polis ekipleri bir evin çatısındaki halı altında delil ve para aradı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.