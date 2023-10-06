İstanbul'da telefon dolandırıcılığı

İstanbul'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli insanları arayarak "Hesabınızda şüpheli işlemler var" yalanıyla bu kişilerden aldıkları bilgilerle mevduat hesaplarına erişti. Hesaplardaki paraları, farklı banka hesaplarına aktaran 3 şüpheli çok sayıda kişiyi toplamda 300 bin lira dolandırdı.

İstanbul'da telefon dolandırıcılığı

İstanbul’da ssiber Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 kişinin banka hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp "Hesabınızda şüpheli işlemler var" diyerek 3 kişiye ait banka hesaplarında bulunan 300 bin lirayı başka bir hesaba aktaran dolandırıcılar tespit edildi.

İstanbul'da telefon dolandırıcılığı - 1

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 2'si kadın 3 kişi yakalandı. Baskın sırasında polis ekipleri bir evin çatısındaki halı altında delil ve para aradı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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