İstanbul'da telefon tamiri kavgası: Demir sopayla dövmeye geldi

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir kişi, kız arkadaşının bozulan telefonunu tamir için telefoncuya bıraktı.

Tamir sonrasında telefonda farklı bir hasar olduğunu gören adam, telefoncuya tepki gösterdi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Tekrardan telefonu düzeltmesini istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra öfkeli adam demir sopayla telefoncuya gelerek ortalığı birbirine kattı.

Uzun süre sokak ortasında birbirine saldıran tarafların o anları ise anbean kamerayla görüntülendi.