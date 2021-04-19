İstanbul'da TEM trafiğini kilitleyen kaza

İstanbul'da TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Yoldaki 3 otomobilin birbirine girdiği kazada bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik kilitlendi.



Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kaza yapan otomobillerin çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.