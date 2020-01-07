İstanbul'da TEM'de kaza (Trafikte aksama)

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.



Alınan bilgiye göre, Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki TIR, TEM Otoyolu Edirne yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Büyükçekmece mevkisinde yoldan çıktı. Dorsesi toprak alana kayan TIR'ın kasası yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce TIR'ın kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.



Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde ulaşım tek yönden sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

