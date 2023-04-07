İstanbul'da teravih namazı sonrası müezzini dövdüler

Yapılan saha çalışmalar sonucunda müezzinin döven kişilerin Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki şüpheli Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



BİRİ DERNEK YÖNETİCİNİN OĞLU ÇIKTI



Emniyete götürülen iki şüpheli suçlarını kabul etti.

Olayın cami derneği yöneticisi olan Arif Y. ile Kur’an Kursu konusunda anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil ile birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu olan Ahmet Can Y.‘nin Çil’i dövdüğü ortaya çıktı.



Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan iki saldırgan adliyeye sevk edildi.