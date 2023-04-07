İstanbul'da teravih namazı sonrası müezzini dövdüler

İstanbul Beyoğlu'nda bir caminin müezzinini döven 2 kişi yakalandı.
Piyalepaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Akşemsettin Caminin müezzini 52 yaşındaki Hanefi Çil, teravih namazı çıkışında bir grup tarafından dövüldü.
Yüzü kanlar içerisinde kalan Çil, yere yığılırken saldırganlar ise kaçtı.
Olayın ardından sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çil’i hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Müezzin Çil’in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan saha çalışmalar sonucunda müezzinin döven kişilerin Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki şüpheli Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
BİRİ DERNEK YÖNETİCİNİN OĞLU ÇIKTI
Emniyete götürülen iki şüpheli suçlarını kabul etti.
Olayın cami derneği yöneticisi olan Arif Y. ile Kur’an Kursu konusunda anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil ile birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu olan Ahmet Can Y.‘nin Çil’i dövdüğü ortaya çıktı.
Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan iki saldırgan adliyeye sevk edildi.