İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, elektrik kabloları yandı

Ümraniye’de elektrik direğinde bulunan ve sıcak havalara dayanamayan elektrik kabloları yandı.

İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, elektrik kabloları yandı
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü

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İstanbul en sıcak günlerini yaşarken, iddiaya göre Ümraniye'de Şerifali Mahallesi Kale Sokak üzerinde bulunan direğindeki elektrik kabloları yüksek sıcaklığa dayanamayarak yanmaya başladı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın nedeniyle elektrik kabloları koparak yola düştü.

İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, elektrik kabloları yandı - 1

Yangın anlarına tanık olan bir vatandaş, "İçerideyken bir anda flaş çaktı. Çat çat sesler geldi. Sonra baktım ki kablo kopmuş alevler içinde. İnsanlara kaçın diye bağırdık. Ondan sonra yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik. Sonra da 186'yı aradık." dedi.

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