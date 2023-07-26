İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, elektrik kabloları yandı

Yangın anlarına tanık olan bir vatandaş, "İçerideyken bir anda flaş çaktı. Çat çat sesler geldi. Sonra baktım ki kablo kopmuş alevler içinde. İnsanlara kaçın diye bağırdık. Ondan sonra yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik. Sonra da 186'yı aradık." dedi.

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