İstanbul'da terör operasyonları: 29 şüpheli gözaltında
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yeni operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 14 şüpheliyi arıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütlerine yönelik yeni bir operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında belirlenen 40 adrese baskın gerçekleştirildi.
Polis bu baskınlarda 29 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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