İstanbul'da terör operasyonları: 29 şüpheli gözaltında

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yeni operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Polis, 14 şüpheliyi arıyor.

İstanbul'da terör operasyonları: 29 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütlerine yönelik yeni bir operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında belirlenen 40 adrese baskın gerçekleştirildi.

Polis bu baskınlarda 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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