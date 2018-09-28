İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde yapılan izinsiz gösterilerde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.