İstanbul'da terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da DHKP/C,  MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 14 gözaltı
Foto: Arşiv

örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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