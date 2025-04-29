İstanbul'da terör operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da DHKP/C, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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