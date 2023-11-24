İstanbul’da terör operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kentte terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.



Soruşturma kapsamında, 17 şüphelinin, örgüt tarafından ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile tren-hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesine ilişkin örgüt içerisinde görevlendirildiği belirlendi.



Bazı şüphelilerin söz konusu eylemler için para finans ettiği öğrenilen soruşturmada, ayrıca 26 şüphelinin de bu faaliyetlere katıldığı tespit edildi.



Toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.