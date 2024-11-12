İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla yol kapatıp ateş yakma eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 7 şüphelinin 6 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yaktıkları belirlendi.

Savcılıkça şüphelilerin yakalanmasına yönelik verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken 1 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

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