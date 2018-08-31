İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentteki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.