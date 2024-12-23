İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon: 5 gözaltı
İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DAEŞ mensuplarına gönderdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından terör örgütü DAEŞ'e verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
7 ADRESE OPERASYON
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 55 bin euro ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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