İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon: 5 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından terör örgütü DAEŞ'e verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edildi.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ADRESE OPERASYON



Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 55 bin euro ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.