İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DAEŞ mensuplarına gönderdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon: 5 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından terör örgütü 'e verilmek üzere 'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ADRESE OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 55 bin euro ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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