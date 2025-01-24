İstanbul'da terör örgütü MLKP operasyonu: 34 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde silahlı terör örgütü MLKP üyesi şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Teknik ve fiziki takibe takılan örgüt mensuplarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.



Eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten 41 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 38 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 38 kişiden 34’ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin İstanbul’da, farklı zamanlarda düzenlenen korsan gösterilere katılarak örgüt propagandası yaptığı ve örgüt mensuplarının duruşmalarını takip ederek onları cezaevinde ziyaret ettikleri tespit edildi.