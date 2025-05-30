İstanbul'da terör soruşturması: 7 tutuklama

İstanbul'da gerçekleştirilen  terör soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul'da terör soruşturması: 7 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosunca, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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