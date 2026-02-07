İstanbul'da ters yönde giden sürücüye para cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri tarafından Beylikdüzü’nde ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu sürücünün G.T. olduğu tespit edildi. G.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmesi’ ve ‘saygısızca araç kullanmak’ maddelerinden 12 bin 875 TL para cezası uygulandı.

Sürücü G.T., adli işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.