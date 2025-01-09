İstanbul'da ters yönde ilerleyen otomobil yayaya çarptı

İddiaya göre, ters yönde ilerleyen otomobil, yolu karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bu sırada caddedeki klinikte çalışan doktor ve çevredekiler yerde yatan yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.



Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla yaralı kadını hastaneye kaldırdı.



Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.