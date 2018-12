İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden izin belgesi alan taşıtların sağ ve sol yanları ile tavanlarına plaka yazılmasıyla ilgili karar aldı. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlıyor. Sarı taksiler için var olan uygulama minibüsler, taksi dolmuşlar, servis araçları için de bu tarihten itibaren geçerli olacak.



Araç tavanlarına ve aracın her iki yanına kolayca görülebilecek şekilde plakanın yazılmasıyla gerek yolcu gerekse araçların şoförünün güvenliğinin artırılması, ayrıca aranan araçla ilgili emniyet ve denetim birimlerince bir an önce tespit edilmesi amaçlanıyor.



Sarı taksilerin ve taksi dolmuşların ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama uygulaması yapılacak.

Turkuaz ve siyah taksilerin ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL1021 sarı renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama uygulaması yapılacak.



Minibüslerin ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılacak.



Servislerin sağ ve sol iki yanına uygun, görülebilir yerde ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılacak.



Yazılan plakaların kolay okunmasını sağlamak amacıyla; iki harf ve iki rakam aralarında 3 santim boş bırakılarak uygulama yapılacak. Yine plakaların kolay okunmasını sağlamak için harf ve rakam grupları arasında 5 santim boşluk bırakılacak. Tüm plaka yazıları ile dama uygulamalarının reflektif özellikte ve UV serigrafi baskı tekniği ile yapılacak.

