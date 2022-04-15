İstanbul'da TIR kazası TEM trafiğini kilitledi

İstanbul Pendik'te TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'n, dorsesinde taşıdığı boru bükme makinesini yola düşürmesi ve park halindeki araca çarpması nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.



TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Menduh A'nın kullandığı 53 DN 420 plakalı TIR, Kurtköy mevkisinde park halindeki başka bir TIR'a çarpmamak için manevra yapmak istediği sırada kasasında taşıdığı boru bükme makinesi ve malzemeleri yola düşürdü.



TIR'ın taşıdığı malzemeler yola saçıldı

Kaza sırasında manevra yapan TIR'ın dorsesi de park halindeki TIR'a çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.



İstanbul istikametine doğru oluşan uzun araç kuyruğu, araçların ve yola düşen boru bükme makinesinin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.