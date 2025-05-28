İstanbul'da TIR ters yöne girdi: Sahil yolu trafiğe kapandı
İstanbul Fatih'te, TIR sürücüsünün ters yöne girmesi sonucu sahil yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 14.00 sıralarında Aksaray'dan Kennedy Caddesi'ne bağlanmak isteyen TIR sürücüsü, yolu karıştırınca ters yönden gitmeye başladı.
Karşı yönden gelen sürücülerin durumu fark etmesi ile sürücü aracıyla birlikte yol ortasında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dubalar ile yol güvenliği alarak, yolu trafiğe kapattı
TIR, polis ekiplerinin müdahalesiyle geriye doğru manevra yaptırılarak çıkarıldı.
Yapılan çalışmaların ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
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