İstanbul'da tırtıl istilası başladı, uzmanlar uyardı: "Dokunulmamalı"

İstanbul Arnavutköy'de ucu görünmeyecek kadar uzun olan tırtıl geçidi dikkati çekti.

Konvoy halinde ilerleyen tırtıllar endişeye yol açarken, uzmanlar, tırtıllara dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Tırtılla muhtemel bir temas durumunda bölgenin temizlenmesi gerektiği vurgulandı.

"BUNLARDAN UZAK DURULMALI"

Konuyla alakalı vatandaşları uyaran Op. Dr. İsmet Güden, "Bu tırtıllar kuyruk kuyruğa giden, nisan ve temmuz aylarında orman bölgesinde görülen hayvanlardır. Bunlara biz meşe tırtılı diyoruz. Ormanlık alanlara giderek gezinti yapacak olan insanların bu tırtıllardan uzak durmaları gerekiyor. Tüylerinden dökülen ve havaya karışan şeyler kaşıntıya, astıma neden olabiliyor. Baharda başlıyor, yaz ortasında sonlanıyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor ve kapalı giysi giymemiz gerekiyor." dedi.

"BİZİM ÜLKEMİZDE SADECE ALERJİ YAPIYOR"

"Kalıcı bir etkisi yok, alerjik reaksiyon gösteriyor." diyen Güden, şunları kaydetti:

"Güney Amerika'da çok zehirlileri var, öldürücü zehir taşıyor ancak bizim ülkemizde sadece alerji yapıyor. Ormancılar meşe yapraklarını topluyor hatta tedbir almak amacıyla çünkü bu yapraklarla besleniyorlar. Yapılması gereken hemen bölgeyi suyla yıkayarak uzak tutmak gerekiyor. Sürü halinde doğru meşe yapraklarına doğru ilerlerler, her zaman daha sonra kozaya dönüşerek meşe güvesi ve kelebeğe dönüşüyor. Çok ileri dereceyse mutlaka hekim kontrolünden geçilmesi gerekiyor."