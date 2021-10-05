İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 12:04

İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak

İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.

İBB Başkanı ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.

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