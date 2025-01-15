İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak? Tarih belli oldu
İstanbul'da toplu taşıma zammının ne zaman geçerli olacağı, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı sonrasında yapılan yüzde 35'lik zammın ardından sorgulanmaya başladı. Her gün İstanbul'da yüz binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında yeni ücret tarifeleri merak edilirken, yeni zammın fiyatlara yansıyacağı tarih belli oldu. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak?
2025 ocak ayı itibarıyla İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Yapılan zamlı tarifelerin ne zaman geçerli olacağı ise tüm İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak?
İBB TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
İBB tarafından yapılan zam uygulamasının 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren başlayacak.
18 Ocak itibarıyla tüm toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam gelecek.
TOPLU TAŞIMA ZAMLI ÜCRETLER İÇİN TIKLAYIN
- Etiketler :
- Haberler -
- İbb
- Zam
- Toplu Taşıma