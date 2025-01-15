İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak? Tarih belli oldu

2025 ocak ayı itibarıyla İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Yapılan zamlı tarifelerin ne zaman geçerli olacağı ise tüm İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak?



İBB​ TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?



İBB tarafından yapılan zam uygulamasının 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren başlayacak.



18 Ocak itibarıyla tüm toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam gelecek.



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