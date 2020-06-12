İstanbul'da toplu taşımada artış

Normalleşmenin başladığı mayıs ayında İstanbul'da toplu taşıma kullanımı, sokağa çıkan insan sayısı ve trafikteki araç sayısı arttı. İstanbul trafiği salgın öncesi günlerine döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, salgın öncesi ve sonrasında kent ulaşımındaki verileri karşılaştırdı.



Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği mart ayının son haftasında İstanbul'da nüfusun yüzde 16'sı sokağa çıkarken, mayıs ayında yüzde 23,8’e yükseldi. 1-5 Haziran tarihleri arasında ise İstanbulluların 34,4’ü sokağa çıktı.



4 - 8 Mayıs tarihleri arasında ortalama 1 milyon 289 bin 244 akıllı bilet kullanıcısı seyahat ederken, yolculuk sayısı 29 Mayıs'ta yüzde 67,8 arttı, 2 milyon 168 bin 866'ya yükseldi.



60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 78 oldu. Trafikte araç sayısı hızla arttı. En hareketli saatler ise 15 - 18 arasında oldu.

Mayıs'ta İstanbul'un iki yakası arasında geçiş de Nisan'a göre yüzde 37.4 oranında arttı.

Mayıs ayında en yoğun geçiş, 11-17 Mayıs haftasında yaşandı; en yoğun gün ise 29 Mayıs Cuma günü oldu.