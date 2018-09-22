İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla otobüs, raylı sistemler ve şehir hatları vapur seferlerinde yarı yarıya indirim uygulanacak. İstanbulkart ile kullanılan bisikletler de bu indirime dahil olacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde düzenleniyor. Bu kapsamda kent içi hareketliliğin artırılması ve toplu ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.