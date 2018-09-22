İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla otobüs, raylı sistemler ve şehir hatları vapur seferlerinde yarı yarıya indirim uygulanacak. İstanbulkart ile kullanılan bisikletler de bu indirime dahil olacak.
Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde düzenleniyor. Bu kapsamda kent içi hareketliliğin artırılması ve toplu ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
İstanbul'da toplu ulaşım bugün yüzde 50 indirimli
NTV HaberTürkiye
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün İstanbul’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla otobüs, raylı sistemler ve şehir hatları vapur seferlerinde yarı yarıya indirim uygulanacak. İstanbulkart ile kullanılan bisikletler de bu indirime dahil olacak.