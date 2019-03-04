İstanbul Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Mahsuni Şerif Caddesi'ndeki bir inşaatın iş makinesiyle açılan kanalizasyon çukuruna kanal bağlantısı yapmak amacıyla giren 45 yaşındaki işçi Hüsamettin Türkmen, kayan toprağın altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkmen'in cesedi morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
İstanbul'da toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Anadolu AjansıTürkiye
Esenyurt'ta kanalizasyon çukuruna kanal bağlantısı yapmak amacıyla giren işçi kayan toprağın altında kaldı. Kurtarm çalışmalarında işçinin cansız bedeni çıkarıldı.
İstanbul Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.