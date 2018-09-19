İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz’da 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Beykoz Çiftlik Mahallesi’nde E.Y.’ye ait olduğu öğrenilen, iki katlı müstakil binaya özel harekat ekipleri şafak baskını yaptı. Adrese yapılan aramalarda, evin kiler bölümünde çok sayıda kurutulmuş esrar maddesi ele geçirilirken, narkotik köpeği “Night” müstakil evin bahçesinde dikilmiş köklü uyuşturucu maddesi buldu.

Öte yandan adreste yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından E.Y. göz altına alındı. Adreslerde armalar sürüyor.