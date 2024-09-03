İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası

İstanbul'un Esenyurt ve Bayrampaşa ilçelerinde, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası

Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Esenyurt'ta D-100 kara yolunda konvoyunda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma yaptı.

Aracın plaka bilgisinden kimliği belirlenen sürücü M.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 7 bin 819 lira para cezası kesildi.

M.E, "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

BAYRAMPAŞA'DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 3 SÜRÜCÜYE KESİLDİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Eski Hal Yolu Bayrampaşa katılımında düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yaptı.

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler O.T, M.A.Ş. ve T.A. yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 6 bin 210 idari para cezası uygulandı.

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