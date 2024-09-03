İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Esenyurt'ta D-100 kara yolunda düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma yaptı.



Aracın plaka bilgisinden kimliği belirlenen sürücü M.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 7 bin 819 lira para cezası kesildi.



M.E, "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.



BAYRAMPAŞA'DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 3 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ



Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Eski Hal Yolu Bayrampaşa katılımında düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yaptı.



Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler O.T, M.A.Ş. ve T.A. yakalandı.



Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 6 bin 210 idari para cezası uygulandı.

