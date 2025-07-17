İstanbul'da trafiğin en çok kilitlendiği yerlerden biri: Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ispartakule'de otoyol gişeleri kaldırılıyor.

Bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan çalışma kapsamında, gişelerin yerine serbest geçiş sistemi kurulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre; bu nedenle Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ispartakule gişelerinden otoyola girişler kapatıldı.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLİYOR

Bu güzergahta sürücüler D-100 üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor, otoyoldan çıkışlar ise şerit daraltması yapılarak kontrollü sağlanıyor.

Çalışma nedeniyle bu sabah saatlerinde bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.