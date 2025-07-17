İstanbul'da trafiğin en çok kilitlendiği yerlerden biri: Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da şehir içinde bulunan otoyol gişelerini serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda son çalışma Ispartakule'de başladı. Bölgede bu sabah yoğun trafik var.

İstanbul'da trafiğin en çok kilitlendiği yerlerden biri: Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı
Saat 08.30 itibarıyla bölgede yoğun trafik var

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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ispartakule'de otoyol gişeleri kaldırılıyor.

Bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan çalışma kapsamında, gişelerin yerine serbest geçiş sistemi kurulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bültenine göre; bu nedenle Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ispartakule gişelerinden otoyola girişler kapatıldı.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLİYOR

Bu güzergahta sürücüler D-100 üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor, otoyoldan çıkışlar ise şerit daraltması yapılarak kontrollü sağlanıyor.

Çalışma nedeniyle bu sabah saatlerinde bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da trafiğin en çok kilitlendiği yerlerden biri: Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı - 1 Avcılar Gişeleri'ndeki benzer çalışma 3,5 gün sürmüştü

AVCILAR GİŞELERİ KALDIRILMIŞTI

Otoyolun, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçelerle bağlantısını sağlayan Avcılar Gişeleri'nde geçen aylarda benzer bir çalışma yapılmıştı.

Trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışma kapsamında, gişeler kaldırılmıştı.

Bölgedeki çalışma 3,5 gün sürmüştü.

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