İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde hafif şekilde süren yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır seyrediyor.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.