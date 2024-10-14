İstanbul’da trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ekim'de İlhami Sosyal Bulvarı'nda yapılan denetim sırasında modifiyeli olduğu belirlenen bir araç durduruldu.



Ekipler, sürücü E.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "müzik sistemi tadilatını araç tescil belgesine işletmemek", "yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun olmayan plaka takmak" maddelerinden toplam 3 bin 337 lira para cezası verdi. Araç da trafikten menedildi.



Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki denetim sırasında da bir motosikletin plaka sorgulamasını yapan ekipler, araç şasi numarasının uyuşmadığını tespit etti.



Sürücü E.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "çekme belgeli araç kullanmak", "araca sahte plaka takmak veya kullanmak", "yetersiz ehliyet", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 46 bin 554 lira para cezası kesildi, motosiklet trafikten menedildi.