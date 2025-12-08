İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdüyor.

Kent genelinde yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu da oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74 Anadolu yakasında ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti.

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.